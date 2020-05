Coronavirus, secondo giorno di fila senza morti nel Forlivese. Altri sette contagiati

Secondo giorno consecutivo senza morti nel Forlivese. E' quanto emerge dal bilancio di venerdì comunicati dalla Prefettura di Forlì-Cesena sull'emergenza coronavirus. Nel comprensorio di Forlì si sono registrati sette casi in più rispetto a giovedì: quattro a Forlì, due a Meldola e ed uno a Predappio. C'è un solo guarito in più. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria i casi totali sono 897, comprensivo anche degli 86 decessi avvenuti e dei 376 guariti. Si è liberato un ulteriore posto letto al "Morgagni-Pierantoni": i ricoverati con sintomi passano da 64 a 63, mentre restano tre i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sono saliti a 369 i cittadini positivi che non necessitano di cure ospedalieri e che si trovano in isolamento domiciliare.

A livello provinciale i casi totali sono passati da 1583 a 1599. Vi sono stati due morti, un 78enne a Cesena ed un 80enne di Savignano, che porta il numero totale a 150 (64 nel comprensorio di Cesena). Nel Cesenate i ricoverati sono 53, quattro dei quali ricoverati in terapia intensiva. Sono 295 coloro che si trovano in isolamento domiciliare, mentre i guariti sono 287.