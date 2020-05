Continua a calare il numero dei contagiati: nel Forlivese sono 322. Nessun morto

Continua a calare il numero di persone che hanno contratto il covid-19. Nell'area forlivese i positivi sono 322, nove in meno rispetto a domenica. Questo è quanto emerge dal bollettino della Prefettura di Forlì-Cesena aggiornato a lunedì pomeriggio. Non vi sono stati morti, mentre sono due i nuovi contagiati, riscontrati a Forlì. Nella città mercuriale i positivi sono 208, 38 dei quali ricoverati (uno in terapia intensiva in un altro ospedale) e 170 in isolamento domiciliare, cioè senza necessità di cure ospedaliere. I guariti sono 299.

L'ambito forlivese

Nell'ambito Forlivese, i positivi che non necessitano di assistenza ospedaliera sono 266, mentre i ricoverati sono 56. Questa la distribuzione dei casi positivi a lunedì pomeriggio: 14 a Bertinoro, 3 a Castrocaro, Civitella e Dovadola, 27 a Forlimpopoli, 35 a Meldola (undici guariti), nove a Predappio, due a Premilcuore, 17 a Rocca San Casciano e uno a Santa Sofia. Dall'inizio dell'emergenza i casi totali sono 929, dato che comprende anche i 508 guariti e 99 morti.

Il dato provinciale

A livello provinciale i casi totali sono 1686, cinque in più rispetto a domenica. Si sono registrate tre vittime, tutte a Cesena. I morti totali sono saliti a 172, 99 nel forlivese e 73 nel cesenate. I ricoverati sono 108, quattro dei quali in terapia intensiva, mentre i positivi in casa sono 491. I guariti totali sono 915, 22 in più rispetto a domenica.