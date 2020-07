Covid-19, bollettino da doppio zero. I casi attivi in provincia sono 36

Giovedì dal doppio zero sul fronte covid-19. Sulla base dei dati comunicati dall'Ausl non vi risultano nuovi casi di positività al virus e non vi sono stati decessi. Nel territorio provinciale si è registrata una nuova guarigione, facendo salire il dato complessivo di coloro che si sono messi alle spalle la malattia a 1.537. I casi attivi nella provincia di Forlì-Cesena scendono così a 36. In totale i casi registrati dall'inizio dell'emergenza sanitaria sono 1.764, con 194 morti (111 nel Forlivese).

