Coronavirus, più guariti che contagiati nelle ultime 24 ore. Un lutto nella vallata del Bidente

Un morto e due contagiati in più rispetto alle ultime 24 ore, ma anche un nuovo aumento dei guariti. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano sull'emergenza coronavirus nel territorio Forlivese diramato dalla Prefettura Forlì-Cesena ed aggiornato a sabato pomeriggio alle 14. La vittima è un 73enne di Civitella di Romagna, che si trovava ricoverato in ospedale e che soffriva di patologie pregresse. L'uomo si è spento sabato mattina. Dall'inizio della pandemia in provincia i casi totali sono 1600, quattro in più rispetto a venerdì. E' cresciuto il numero dei morti, 154, quattro in più: oltre al cittadino della vallata del Bidente vi sono state tre vittime nel Cesenate. I ricoverati con sintomi sono 109, mentre quelli in terapia intensiva sei. I pazienti che non necessitano di cure ospedaliere sono 639. I guariti sono 692.

La situazione nel Forlivese

I casi totali, dato che comprende anche morti e guariti, sono 899. I positivi sono 420: continua a calare il numero dei ricoverati con sintomi, da 63 a 59, mentre c'è un paziente in più in terapia intensiva (in totale sono quattro). Le persone positive in casa sono 357, dodici in meno rispetto a venerdì. I guariti sono cresciuti da 376 a 392. Forlì conteggia un caso in più e dodici guarigioni, per un totale di 257 positivi e 234 guariti. I ricoverati con sintomi sono 41, quelli in terapia intensiva due, mentre coloro che si trovano in isolamento domiciliare sono 214.

Questa la situazione negli altri comuni: Bertinoro 17 positivi (una guarigione in più), Castrocaro 3, Civitella 6, Dovadola 5 (un guarito), Forlimpopoli 36, Meldola 55, Predappio 13, Premilcuore 2, Rocca San Casciano 25 e Santa Sofia 1. Questo il conteggio dei morti nel comprensorio di Forlì: 53 in città, due Bertinoro, otto a Meldola, sei a Predappio, cinque a Rocca San Casciano, uno a Civitella e dodici a Forlimpopoli.