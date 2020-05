Covid-19, continuano a liberarsi posti letto in ospedale. I positivi sono meno di 200

Altri quattro posti letto liberati e dodici guariti. Questo quanto emerge dal bollettino giornaliero dell'emergenza covid-2019 per l'area Forlivese, aggiornato a sabato pomeriggio e comunicato dalla Prefettura di Forlì-Cesena. Sono meno di 200, precisamente 189, coloro che sono ancora positivi al virus. Trentadue si trovano ricoverati all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì, dove la pressione è in costante calo. Sono invece 157 i cittadini che non necessitano di cure ospedaliere o che sono asintomatici positivi al covid-19.

Il totale dei guariti è salito a 648, mentre resta stabile a 107 il numero dei decessi. A Forlì i positivi sono 132, 25 dei quali ricoverati con sintomi e 107 in isolamento domiciliare. Questa la distribuzione dei casi positivi a venerdì pomeriggio: 5 a Bertinoro, uno a Castrocaro, uno a Civitella, uno Dovadola, 14 a Forlimpopoli, 20 a Meldola, quattro a Predappio, 10 a Rocca San Casciano e uno a Tredozio. A quota zero sono Galeata, Modigliana, Portico, Premilcuore e Santa Sofia.

Questa la situazione dei guariti: 380 a Forlì, 51 a Bertinoro, 14 a Castrocaro, 12 a Civitella, sette Dovadola, 55 a Forlimpopoli, quattro a Galeata, 59 a Meldola, uno a Modigliana, tre a Portico, 21 a Predappio, due a Premilcuore, 37 a Rocca San Casciano e due a Santa Sofia. Le vittime sono invece 67 a Forlì, due a Bertinoro, uno a Civitella, 14 a Forlimpopoli, nove a Meldola, sette a Predappio e sei a Rocca San Casciano.

A livello provinciale i casi totali dall'inizio della pandemia sono 1723 (944 nel Forlivese e 779 nel Cesenate), di cui 1175 già guariti, 69 ricoverati con sintomi (nessuno in terapia intensiva) e 292 in isolamento domiciliare. Sono quattro i nuovi contagiati: un caso a Forlì, due a Cesenatico ed un altro a Cesena. Si è liberato un posto letto anche al "Bufalini": in totale sono 37 i ricoverati, mentre si conteggiano 135 positivi a casa (venerdì erano 137). Sono sei i guariti nel comprensorio malatestiano, per un totale di 527. Stabile a 80 il numero di decessi.