Coronavirus, altri 13 guariti. Nessun morto, ma 11 nuovi positivi in 24 ore

Nella provincia di Forlì-Cesena sono 1521 i casi di positività al Coronavirus dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 18 in più rispetto a venerdì. Aumentano le guarigioni, più 22 rispetto al bollettino precedente. Questi i dati - accertati alle 14 di sabato sulla base delle richieste istituzionali - relativi all’andamento dell'epidemia nel territorio proinciale. Complessivamente, 728 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (undici in meno rispetto a venerdì).

Sono 14 i pazienti in terapia intensiva (dato invariato), mentre aumentano quelli ricoverati negli altri reparti Covid (127). Le persone complessivamente guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi salgono a 519. Purtroppo, si registrano tre nuovi decessi, tutti nel Cesenate, per un totale di 133 morti.

La situazione nel Forlivese

Nel Forlivese si registrano undici casi in più, passando da 853 a 864 (dato complessivo dall'inizio dell'emergenza e che comprende anche morti e guariti). I ricoverati sono passati da 80 a 84, nove dei quali in terapia intensiva. Coloro che non necessitano di cure in ospedale e che si trovano in isolamento domiciliare sono 418, mentre i guariti passano da 270 a 283. Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi. Il numero resta stabile a 79: 48 a Forlì, due a Bertinoro, dodici a Forlimpopoli, sei a Meldola, sei a Predappio e cinque a Rocca San Casciano.