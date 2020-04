Coronavirus, altre due vittime nelle case di riposo. Nuovo balzo delle guarigioni

Altri due morti nelle case di riposo nel Forlivese. Questo quanto emerge dall'ultimo bollettino della Prefettura di Forlì-Cesena sull'emergenza sanitaria da coronavirus. Si tratta di una donna classe 1921 che si trovava ospite alla casa di riposo "Zangheri" e di una 88enne ospite alla "Drudi" di Meldola. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria nel comprensorio di Forlì e dintorni si segnalano 871 casi (dato che comprende anche guarigioni e decessi), sette in più rispetto a sabato. I nuovi contagiati sono sei a Forlì ed uno a Predappio. Le persone complessivamente guarite salgono a 337 (+54), risultate negative in due test consecutivi. I ricoverati con sintomi sono 73, due in meno rispetto a sabato, mentre resta stabile il numero di pazienti ricoverati in terapia intensiva, nove.

Calano anche le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi: domenica ne risultano 371, mentre sabato erano 418. Il numero dei morti nel Forlivese è salito a 81 (dato che non comprende il 71enne di Bussecchio, in quanto deceduto all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena e quindi statisticamente conteggiato dalla Prefettura nel territorio cesenate). Nella provincia di Forlì-Cesena, dall'inizio della crisi sanitaria da Coronavirus, si sono registrati 1541, 670 casi nel Cesenate. Nel comprensorio di Cesena e dintorni si sono registrati sette nuovi casi a Cesena, uno a Roncofreddo, uno a Cesenatico, uno a Gatteo, uno a Longiano ed uno a San Mauro Pascoli. Si conteggiano 242 guariti, 58 ricoverati (cinque in terapia intensiva) e 316 positivi in isolamento domiciliare.