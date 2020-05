Coronavirus, i guariti superano i contagiati. Ma ci sono altri tre morti nelle case di riposo

Sei nuovi contagiati e tre morti. E questo il bollettino, aggiornato a domenica pomeriggio alle 14, diramato dalla Prefettura di Forlì-Cesena sull'emergenza sanitaria da covid-2019 nel territorio Forlivese. Le vittime erano tutte ospiti di case di riposo: due uomini, rispettivamente di 83 e 95 anni, sono deceduti alla Zangheri, mentre una 92enne era ospite della Villa del Pensionato di Rocca San Casciano. I casi complessivi nel comprensorio di Forlì dall'inizio della pandemia sono 905, mentre in tutta la provincia sono 1607 (+7 su sabato).

La situazione nel Forlivese

I positivi sono 392, 28 in meno rispetto a sabato grazie alle 31 guarigioni che aggiorna il dato totale a 423. Continua a calare il numero dei ricoverati con sintomi, da 59 a 56, mentre resta stabile il numero di pazienti in terapia intensiva (quattro). Le persone positive in casa sono 332, 25 in meno rispetto a sabato. Forlì conteggia cinque casi in più e 17 guarigioni, per un totale di 243 positivi e 251 guariti. I ricoverati con sintomi sono 40, quelli in terapia intensiva due, mentre coloro che si trovano in isolamento domiciliare sono 201.

Questa la situazione negli altri comuni: Bertinoro 17 positivi, Castrocaro 3, Civitella 3 (tre guariti, per un totale di 9), Dovadola 4, Forlimpopoli 31 (sei guariti, per un totale di 37), Meldola 51 (quattro guariti, per un totale di 28), Predappio 13, Premilcuore 2, Rocca San Casciano 24 e Santa Sofia 1. Questo il conteggio dei morti nel comprensorio di Forlì, in totale 90: 55 in città, due Bertinoro, otto a Meldola, sei a Predappio, sei a Rocca San Casciano, uno a Civitella e dodici a Forlimpopoli.