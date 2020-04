Coronavirus, l'ultimo bollettino. Nessun morto nel Forlivese. Si liberano posti letto in ospedale

Cala il numero di pazienti ricoverati, crescono i guariti, ma si continuano a registrare casi di covid-2019. Questo quanto emerge nel bollettino diramato giovedì pomeriggio dalla Prefettura di Forlì-Cesena per l'area Forlivese. Rispetto a mercoledì si sono registrati sei casi in più, col bilancio complessivo dall'inizio dell'emergenza sanitaria aggiornato a 890 casi, dato che comprende anche defunti e guariti. La buona notizia è che non vi sono stati morti.

Altra notizia confortante è l'aumento dei posti letto in ospedale. Il numero di ricoverati con sintomi scende da 67 a 64, mentre quelli in terapia intensiva da 4 a 3. I pazienti che non necessitano di cure ospedaliere e che si trovano in isolamento a casa sono 362, tre in meno rispetto a mercoledì, mentre i dimessi guariti sono passati da 362 a 375.

A livello provinciale i casi totali sono 1583 (+8 nel cesenate), mentre mercoledì erano 1569. Nel cesenate si sono registrati tre decessi, che porta il totale dei lutti a 148. Resta stabile il numero dei ricoverati nel comprensorio di Cesena, 54 (quattro in terapia intensiva), mentre i guariti sono cresciuti da 270 a 281. In flessione anche i pazienti in isolamento domiciliare, da 302 a 296.