Coronavirus, un solo contagiato in provincia. Zero nel Forlivese: continua il trend positivo

Un solo nuovo contagiato in provincia, precisamente a Cesena, mentre non si registrano nuovi positivi nel Forlivese. Questo quanto emerge dal bollettino sull'emergenza sanitaria da covid-19 diramato venerdì pomeriggio dalla Prefettura di Forlì-Cesena. I casi totali dall'inizio della pandemia sono 1731 (946 nel comprensorio di Forlì e 785 in quello di Cesena), dato che comprende anche i 192 morti (110 nel Forlivese e 82 nel Cesenate) e 1.425 guariti. Continua la media positiva di circa 14 pazienti al giorno dichiarati negativi dopo il doppio tampone.

Nessuno dei ricoverati si trova invece nel reparto di Terapia Intensiva. Coloro che non necessitano di cure ospedaliere in tutta la provincia sono 93. Nel Forlivese i positivi sono 57, sette dei quali ricoverati con sintomi all'ospedale "Morgagni-Pierantoni". Rispetto a giovedì si registrano altri nove guariti, per un totale di 779. Nel Cesenate i positivi sono 57, 14 dei quali ricoverati. Si contano 12 guariti in più, che aggiorna il numero di coloro che hanno sconfitto la malattia in 646.