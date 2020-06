Covid-19, altri 10 guariti nelle ultime 24 ore: in tutta la provincia i positivi scendono a 104

Zero alla voce "decessi" e "nuovi contagiati", mentre sale a 1.435 il numero totale dei guariti. Questi i numeri presentati dal bollettino sull'emergenza sanitaria da covid-19 diffuso dalla sabato pomeriggio dalla Prefettura di Forlì-Cesena. Si tratta di numeri che riguardano l’intero territorio provinciale. Complessivamente i positivi sono 104. Resta rilevante il fatto che non vi siano letti occupati nei reparti di Rianimazione dell'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Forlì e del "Maurizio Bufalini" di Cesena.

Rispetto all'informativa di venerdì pomeriggio, si contano quindi dieci persone in più che hanno sconfitto la malattia. Il numero di casi totali - che comprende morti, guariti e positivi, resta stabile a 1.731, 946 nel comprensorio di Forlì e 785 in quello di Cesenate. Resta invariato anche il numero dei decessi, 192 (110 nel Forlivese e 82 nel Cesenate).

La situazione in regione

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 27.894 casi di positività, 17 in più rispetto a venerdì, di cui 11 persone asintomatiche individuate attraverso l’attività di screening regionale. I tamponi effettuati sono 4.000, che raggiungono così complessivamente quota 351.146, più 2.301 test sierologici. Le nuove guarigioni sono 109, per un totale di 21.307: oltre il 76% sul totale dei contagi dall’inizio dell’epidemia. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 2.416 (-96 rispetto a ieri).



Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 2.125 (quasi l’88% di quelle malate), -68 rispetto a venerdì. I pazienti in terapia intensiva sono 35 (-3). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid, scesi a 256 (-25). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 21.307 (+109): 597 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 20.710 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, si registrano 4 nuovi decessi: un uomo e tre donne. Complessivamente, in Emilia-Romagna i decessi sono arrivati a 4.171. Per quanto riguarda la provincia di residenza, 2 si sono avuti in quella di Piacenza, 1 in quella di Parma, 1 in quella di Bologna (nessuno nell’Imolese). Nessun decesso nelle province di Modena, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini, Reggio Emilia, Ferrara e da fuori regione.

Questi i nuovi casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.500 a Piacenza (+2), 3.553 a Parma (+6), 4.957 a Reggio Emilia ((+1), 3.926 a Modena (+2), 4.649 a Bologna (+4); 398 a Imola (dato invariato rispetto a venerdì); 999 a Ferrara (+1). I casi di positività in Romagna sono 4912 (+1),di cui 1.028 a Ravenna (dato invariato) e 2.159 a Rimini (+1).