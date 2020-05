Coronavirus, nessuno morto nelle ultime 24 ore. E continua la diminuzione dei contagiati

Sono solo due, tutti a Forlì, i nuovi casi di covid-2019 nelle ultime 24 ore nell'area Forlivese. Nessun decesso. Questo è quanto emerge dal bollettino di mercoledì pomeriggio, aggiornato alle 14, della Prefettura di Forlì-Cesena. Dall’inizio dell’epidemia si sono registrati 913 casi di positività, dato che comprende anche il numero di morti e guariti. I positivi sono 387, tre in meno rispetto a martedì. Le nuove guarigioni sono cinque, per un totale di 434 (tre a Forlì, uno a Meldola e uno a Rocca San Casciano). I ricoverati sono 65, uno in meno rispetto a martedì, tre dei quali in terapia intensiva. Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono 322, quattro in meno rispetto a martedì.

A Forlì i positivi sono 241, uno in meno rispetto a martedì. I ricoverati sono 42, uno in terapia intensiva. Le persone positive in casa sono 198. Questa la situazione negli altri comuni: Bertinoro 17 positivi, Castrocaro 3, Civitella 3, Dovadola 4, Forlimpopoli 29, Meldola 51, Predappio 13, Premilcuore 2, Rocca San Casciano 23 e Santa Sofia 1. Questo il conteggio dei morti nel comprensorio di Forlì, in totale 92: 56 in città, due Bertinoro, otto a Meldola, sei a Predappio, sei a Rocca San Casciano, uno a Civitella e tredici a Forlimpopoli.

La situazione in provincia

Salgono a 1650 i casi totali di covid-2019, 17 in più rispetto alla precedente informativa. Si sono registrati 17 contagiati e 18 guarigioni. I ricoverati sono 110 (+1), 105 con sintomi e cinque in terapia intensiva. Cala il numero dei positivi che non necessitano di cure ospedaliere, da 598 a 596. Attualmente sono alle prese con la malattia in 706, mentre i guariti sono saliti a 784. Non vi sono stati morti nemmeno nel comprensorio Cesenate.