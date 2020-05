Coronavirus, ci sono altri sei contagiati nel Forlivese. E si piange una nuova vittima

Due decessi, diciannove guariti, ma anche nove nuovi contagiati. Questo quanto emerge dal bollettino quotidiano presentato dalla Prefettura di Forlì-Cesena ed aggiornato a giovedì pomeriggio alle 14. I casi totali dall'inizio dell'emergenza sono 1659, dato che comprende 107 ricoverati (cinque in terapia intensiva), 803 guariti, 587 pazienti in isolamento domiciliare che non necessitano di cure ospedaliere e 162 decessi.

Nel territorio Forlivese salgono a 93 le vittime. L'ultima in ordine di tempo è una ottantenne di Forlimpopoli, con patologie pregresse. I pazienti ricoverati sono 62, tre dei quali in terapia intensiva. I positivi in casa sono 317, cinque in meno rispetto a mercoledì, mentre i guariti sono passati da 434 a 447. I nuovi positivi sono sei, tutti a Forlì. Dall'inizio della pandemia i casi sono 919.

"La curva del contagio dopo il picco risalente alla settimana tra il 30 marzo e il 5 aprile continua a scendere - ha informato in Consiglio comunale il sindaco Gian Luca Zattini -. I casi totali sono 561, con 238 positivi, 266 guariti e 57 decessi. L'andamento ci fa ben sperare, perchè da due giorni la linea dei guariti con quelli dei contagiati si sono incrociati. Questo rappresenta l'inizio di una situazione di superamento della fase critica. E' stato fatto uno sforzo enorme dalla nostra sanità".

I dati in Emilia Romagna

In Emilia-Romagna, dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus si sono registrati 26.487 casi di positività, 108 in più rispetto a mercoledì. I test effettuati hanno raggiunto quota 217.039 (+5.387). Le nuove guarigioni giovedì sono 459 (14.710 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a giovedì: -380, passando dai 8.391 a 8.011. Per un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 6.699, fra i più alti nel Paese.

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 5.435, -293 rispetto a mercoledì. I pazienti in terapia intensiva sono 173 (-3). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-90). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 14.710 (+459): 2.923 “clinicamente guarite”, divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione, e 11.787 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.

Purtroppo, si registrano 29 nuovi decessi (14 uomini e 15 donne), per un totale di 3.766. I nuovi decessi riguardano 6 residenti nella provincia di Piacenza, 2 in quella di Parma, 2 in quella di Reggio Emilia, 5 in quella di Modena, 8 in quella di Bologna (nessuno nell’imolese), 3 in quella di Ferrara e una in quella di Ravenna. Nessun nuovo decesso a Rimini e da fuori regione.

Questi i casi di positività sul territorio, che invece si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.300 a Piacenza (5 in più rispetto a mercoledì), 3.260 a Parma (16 in più), 4.812 a Reggio Emilia (13 in più), 3.772 a Modena (6 in più), 4.297 a Bologna (38 in più), 388 le positività registrate a Imola (una in più ), 960 a Ferrara (9 in più). In Romagna sono complessivamente 4.698 (20 in più), di cui 993 a Ravenna (3 in più) e 2.054 a Rimini (10 in più).