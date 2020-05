Covid-2019, Venturi: "Il virus è in ritirata. Epidemia sotto controllo. Nuovi casi tra operatori asintomatici"

In Emilia-Romagna ormai "non ci sono quasi più casi sintomatici. Si contano in ogni provincia sulle dita di una mano". Quindi "il virus è in ritirata". A dirlo è il commissario Sergio Venturi, durante la diretta Facebook di giovedì pomeriggio. A livello regionale si sono registrati 108 casi positivi in piu' rispetto a mercoledì. "Sono in gran parte trovati tra operatori asintomatici - spiega Venturi - che hanno fatto i test sierologici e poi hanno fatto il tampone. Altri casi sono quelli che si verificano facendo i tamponi sui pazienti a domicilio e a volte anche ai loro congiunti. Per questo ripeto che e' bene andare in isolamento in albergo".

A conti fatti, dunque, in Emilia-Romagna "ormai non ci sono piu' casi sintomatici - ribadisce Venturi - se non quelli che si registrano negli appartamenti o nelle case protette, spesso a seguito di esami fatti in maniera completa agli ospiti". In altre parole, i casi positivi "che si presentano con sintomi apprezzabili si contano in ogni provincia sulle dita di una mano - insiste Venturi - quindi l'epidemia è al momento completamente controllata e spero che nei prossimi giorni scenderemo sotto i 100 casi al giorno". (fonte Agenzia Dire)