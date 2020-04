Coronavirus, superati i mille contagiati in provincia: altri due decessi nel Forlivese

Oltre mille positivi al coronavirus nella provincia di Forlì-Cesena. Questo l'ultimo bollettino comunicato domenica pomeriggio dalla prefettura. I ricoverati sono 183, 29 dei quali in terapia intensiva. Aumentano i decessi, che sono complessivamente 47 (due nel Forlivese ed uno nel Cesenate). Aumentano anche i guariti: sono iin totale 67, 18 nel Forlivese (+8) e 49 nel Cesenate (+6). Nell'area Forlivese i casi totali sono 463, dodici in più rispetto al rilevamento di sabato, con 83 ricoverati con sintomi (dato invariato) e 16 in terapia intensiva (uno in più).

A Forlì il numero di morti sale a 17: l'ultimo decesso riguarda una donna ottantenne. Nono lutto a Forlimpopoli, dove si segnala un alto numero di casi per il focolaio della casa di riposo "Artusi": si tratta di un novantenne. Ma ci sono anche buone notizie. Predappio segnala infatti la prima guarigione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Dopo la positività di quasi un mese fa, una persona è risultata negativa al Covid-test per due volte - afferma il sindaco Roberto Canali -. Adesso aspettiamo fiduciosi tutti gli altri 19 che ad oggi risultano positivi a casa o in ospedale. Tutto questo non ci deve fare abbassare la guardia visto che nell'ultima settimana abbiamo dovuto registrare quasi un nuovo positivo ogni giorno. Occorre stare in casa e limitare le uscite necessarie sia nel numero che nella durata".