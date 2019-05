Infortunio in un hangar del Ridolfi: il ferito ricoverato in prognosi riservata

E' ancora al vaglio dei Carabinieri e del personale della Medicina del Lavoro l'infortunio avvenuto nella tarda mattinata di mercoledì, intorno alle 13, in un hangar dell'aeroporto "Ridolfi" di Forlì. A finire ricoverato ne reparto di Rianimazione delll'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena è un forlivese 50enne. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'uomo non sarebbe rimasto ferito in una caduta dall'alto, come in un primo tempo riportato, ma schiacciato tra un muletto, condotto da un familiare, e l'ala di un aereo. La dinamica tuttavia è ancora in fase di chiarimento.

Le condizioni del cinquantenne sono gravi e anche l'ultimo bollettino di venerdì mattina parla di prognosi riservata. L'incidente sul lavoro è avvenuto nella struttura di una società che gestisce dei voli privati. F.A.Srl, la società che si è aggiudicata la concessione di gestione aeroportuale dell'aeroporto di Forlì a seguito di gara europea, ha precisato in una nota "che la persona infortunata è del tutto estranea sia alla società di gestione dell aeroporto sia alle imprese che stanno operando per suo conto all interno dello scalo forlivese".