Coronavirus, altre tre vittime nel Forlivese: due morti nelle case di riposo

Altre tre vittime del coronavirus nel territorio Forlivese. Si tratta di una 83enne che si trovava ospite alla casa di riposo "Drudi" di Meldola, di una 90enne che si trovava ricoverata ricoverata a "Villa Serena" e di una 85enne ospitata alla casa di riposo "Zangheri". Il numero dei decessi nel comprensorio di Forlì sale così a 79: 48 a Forlì, due a Bertinoro, sei a Meldola, sei a Predappio, cinque a Rocca San Casciano e dodici a Forlimpopoli. In provincia il numero di vittime passa da 122 a 126, 47 delle quali nel Cesenate.

I dati comunicati dalla Prefettura ed aggiornati a giovedì pomeriggio restituiscono anche un altro balzo dei guariti: da 216 a 235 nel Forlivese e da 191 a 201 nel Cesenate, per un totale di 436. I casi totali dall'inizio dell'emergenza, dato che comprende oltre ai ricoverati e ai pazienti in isolamento domiciliare anche i morti ed i guariti, passa da 1474 a 1490.

La situazione nel Forlivese

Nel Forlivese in particolare si è registrato un aumento di otto casi, da 837 a 845 (dato totale comprensivo anche di morti e guariti). A Forlì i positivi sono 338, dei quali 56 ricoverati con sintomi e cinque in terapia intensiva. I contagiati che non necessitano di cure in ospedale sono 277. Bertinoro registra altri due guariti, per un totale di 29, facendo scendere il numero di positivi a 27 (nove ricoverati, uno in terapia intensiva). Buone notizie anche da Castrocaro, con altri tre cittadini che hanno sconfitto la malattia (in totale sono dieci): nella località termale restano cinque positivi, uno dei quali ricoverato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un guarito anche a Civitella (in totale sono quattro), mentre sono ancora alle prese col covid-2019 in nove (uno ricoverato). Situazione invariata a Premilcuore (due), Galeata e Santa Sofia, entrambe con un cittadino in isolamento domiciliare, Dovadola, con sei persone positive a casa, e Rocca San Casciano (38 positivi, due ricoverati con sintomi). A Forlimpopoli si registra un positivo in più (36 in totale, tre ricoverati con sintomi ed uno in terapia intensiva), ma anche un guarito (i 26 nel complessivo). Meldola, oltre al lutto, registra il 16esimo guarito, mentre i positivi in totale sono 57 (otto ricoverati, uno in terapia intensiva(. A Predappio c'è un positivo in più (totale sono 11, uno dei quali in terapia intensiva).