Coronavirus, gli ultimi aggiornamenti: "Casi riminesi? Possibile relazione col focolaio di Codogno"

Sono 47 i casi di positività al Coronavirus in Emilia Romagna. A fare il punto mercoledì pomeriggio, in una conferenza stampa convocata in Regione, a Bologna, è l'assessore alle Politiche per la Salute, Sergio Venturi. Un aumento dovuto al "forte recupero di tamponi in giacenza". Finora ne sono stato fatti quasi 700 in Emilia-Romagna. "Molti si trovano in casa - precisa Venturi - e solo tre sono in terapia intensiva: due a Parma e sono pazienti provenienti dal piacentino ed uno a Modena".

C'è stato anche un decesso: "Si tratta di un paziente lodigiano, che si era presentato a Piacenza. Si tratta di un settantenne con molte patologie pregresse di natura cardiaca e anche polmonare. E' stato ricoverato prima a Piacenza e poi trasferito in terapia intensiva all'ospedale di Parma". A Piacenza ci sono complessivamente 28 pazienti, otto in più rispetto al precedente bollettino: "Si sono tutti auto presentati ed uno in particolare pare venga da Codogno. Stiamo segnalando alla Regione Lombardia che c'è qualcosa che non va. Gli altri sette hanno frequentato la zona rossa lombarda. La metà si trova a domicilio". Altri otto casi sono stati registrati a Parma ed altrettanti a Modena: riguardano persone collegate rispettivamente all'imprenditore carpigiano positivo e alla serata in balera nel lodigiano trascorsa da un parmigiano.

In Romagna i casi sono tre, tutti nel Riminese: oltre al cattolichino, che gestisce un ristorante a San Clemente, ci sono un operatore dell'attività ed un cliente. "Gli uffici stanno verificando con le forze dell'ordine una possibile relazione col focolaio di Codogno e la provenienza da Padova". Ci sono anche due dimessi dall'ospedale di Piacenza: si tratta del'infermiere di Codigno, che parlò col paziente 1 e ricoverato il 22 febbraio con la febbre e che finirà il periodo d'isolamento a domicilio, ed un'altra persona di Codogno. "Si tratta di un elemento positivo che registriamo dopo pochi giorni", sottolinea Venturi. Altra notizia positiva: una mamma lombarda positiva al Coronavirus ha partorito all'ospedale di Piacenza. Il bambino sta bene e non è positivo.