Ricerche serrate dell'anziano di 77 anni scomparso nel nulla: ma ancora nessuna traccia

Ancora nessuna traccia, nonostante le serrate ricerche di decine di Vigili del Fuoco, volontari, Soccorso Alpino, unità cinofile della protezione civile e forze dell'ordine, dell'anziano di 77 anni di Vecchiazzano, Giorgio Briccolani, scomparso nel nulla dal tardo pomeriggio di venerdì. Dopo due giorni di ricerche, dell'uomo non vi sono notizie. L'allarme era scattato venerdì sera intorno alle 20. A contattare la Polizia era stato il nipote, riferendo che l'ultima volta che aveva avuto un contatto telefonico con lo zio risaliva alle 15.30 e che non era rincasato dopo esser uscito. Il 77enne soffre di disturbi di memoria, e si è allontanato a piedi.

I Vigili del Fuoco stanno anche utilizzando il gps per la mappatura della zona. Essendo l'anziano un pescatore, si sta setacciando con particolare cura tutta la zona del fiume Montone. Domenica non è stato impiegato l'elicottero, in volo sabato mattina, e nemmeno i sommozzatori, per via della scarsa quantità di acqua nel fiume. I cani molecolari sono giunti dietro richiesta del capo gabinetto della Prefettura che sovrintende alle attività di tutte le forze in campo. Alcune testimonianze affermano di aver visto ancora in vita l'uomo intorno alle 18, poi più nessuna traccia.

La Questura ha attivato venerdì il piano ricerca persona. In via Magellano, nei pressi della farmacia di Vecchiazzano, è stata allestita la base di coordinamento con pattuglie della Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, Soccorso Alpino, volontari della Protezione Civile, cinofili e Croce Rossa. Alacremente è stata battuta la zona di San Martino in Strada, Grisigliano e del fiume Montone, ma senza esito.