Serie di terremoti a Premilcuore: la terra ha tremato 24 volte dall'inizio dello sciame sismico

L'ultima scossa è stata registrata lunedì mattina alle 6.45. Magnitudo fortunatamente bassa: 1.6 Richter, ad una profondità di 9 chilometri. La terra ha liberato la sua energia per ben 24 volte nelle ultime 24 ore nella zona di Premilcuore, per tre volte con una magnitudo superiore a 2. Lo sciame sismico, che non ha causato alcun danno, è iniziato alle prime luci dell'alba di domenica alle 6.01: 1.6 Richter. La più intensa registrata dagli strumenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma è stata di magnitudo 2.4 della Richter, alle 12.56, con ipocentro ad una profondita di 8 chilometri, seguita dopo appena nove secondi da un'altra di magnitudo 2.1. Le scosse più forti sono state avvertite dalla popolazione. Fortunatamente nessuna ha causato danni a cose o persone.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.