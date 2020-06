Covid-19, caccia al virus: oltre 12mila tamponi eseguiti. E la tenda drive through viene dismessa

A partire da lunedì i tamponi per Covid-19 in modalità "drive through" saranno eseguiti dal Dipartimento di Sanità Pubblica negli spazi della Fiera di Forlì (Via Punta di Ferro, 2), concessi dal Comune di Forlì. In particolare è stato messo a disposizione un locale facente parte della biglietteria, più il piazzale antistante per le auto in arrivo. Cesserà quindi l'uso della tenda allestita dalla Protezione Civile all'ospedale "Morgagni-Pierantoni". L'utilizzo degli spazi in Fiera proseguirà fino al 31 agosto.

Gli ampi spazi per l'arrivo e il movimento delle auto, e la nuova disposizione, permetteranno il corretto proseguimento di questa attività, che consente una maggiore efficienza e rapidità nell'esecuzione dei tamponi. A venerdì il Dipartimento di Sanità Pubblica di Forlì ha effettuato 8567 tamponi a domicilio e 3653 tamponi nella tenda - "drive through". Gli automobilisti, convocati dal Dipartimento di Sanità Pubblica (non è possibile presentarsi in accesso diretto, senza avere ricevuto l’appuntamento), arrivano al tampone, spengono il motore e abbassano il finestrino.

Ad attenderli c'è il personale sanitario, rigorosamente protetto da visiere, mascherine e camice verde: quest'ultimo provvede prima ad identificare la persona per poi procedere al test, prendendo un campione dalla gola ed un altro dal naso. Conclusa l'operazione l'automobilista riparte in attesa di conoscere il responso. Nel caso in cui l’esito del tampone risulta negativo, il test viene ripetuto il giorno successivo. Dopo il secondo esito negativo si conclude il periodo di quarantena, con le persone che riceveranno informazioni dagli operatori delle Ausl. Qualora invece il tampone risulti essere positivo, viene ripetuto dopo una settimana.