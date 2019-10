Aggredì i carabinieri, si spalancano le porte del carcere per un 25enne

Un 25enne marocchino, residente a Forlì, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato giovedì mattina dai Carabinieri di Corso Mazzini in esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Procura di Rimini. L'extracomunitario deve rispondere dell'accuse di resistenza e lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale. L'episodio in questo si è consumato nel luglio delle scorso anno nei confronti dei Carabinieri della località rivierasca. Ora si trova in carcere a disposizione della magistratura.