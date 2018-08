Aggredita e derubata in pieno centro, Ragni (FI): "Subito misure di sicurezza straordinarie"

Giovedì notte due amici, un ragazzo e una ragazza forlivesi, hanno denunciato di essere stati aggrediti in centro: secondo il racconto dei due, la donna mentre si trovava con l'amico sarebbe stata prima palpeggiata, poi derubata da un gruppo di stranieri che le avrebbero portato via il portafogli. Grazie alle testimonianza delle vittime si è riusciti a ricostruire l’identikit dei due malviventi. Sul caso indaga la squadra mobile della questura di Forlì, sono state raccolte altre testimonianze e la raccolta dei riscontri (anche le riprese delle videocamere vicino al luogo del misfatto) è in atto. Secondo le prime informazioni sarebbero già stati individuati due degli aggressori che dopo il furto si sono dati alla fuga, anche in seguito alle urla delle due vittime.

"Questo episodio si aggiunge a una scia infinita di violenza che vede l’amministrazione inerte e incapace di valutare appieno la gravità della situazione - commenta il capogruppo comunale e coordinatore provinciale di Forza Italia Forlì-Cesena, Fabrizio Ragni - Adesso, invece, serve una risposta politica ferma. Mesi fa abbiamo chiesto la convocazione del Comitato per l’ordine pubblico e si è svolto anche su nostra pressione un vertice in prefettura, ma continuiamo a ritenere che le misure di contrasto al crimine siano inadeguate. Drei e l’assessore Ravaioli continuano a ripetere che sarà implementata la rete di videocamere, e noi vorremmo ripetere loro che lo strumento dell’analisi del videotape si utilizza dopo l’accadimento, in fase di indagine, per individuare i colpevoli. Ma si deve anche incrementare il controllo del territorio, utilizzando tutti gli strumenti disponibili e mettendo in rete le forze dell’ordine di tutti i corpi d’arma integrandole con la vigilanza privata. E' necessario mettere in campo una sorveglianza continuativa del centro storico attivando il controllo attivo 24 ore su 24 con agenti della Polizia Municipale e ricorrendo anche alla vigilanza privata, con guardie giurate armate. Metteremo alla prova questa giunta comunale che su nostra precisa richiesta ha promesso che in autunno, con l’approvazione del nuovo regolamento di sicurezza urbana, adotterà misure di allontanamento come il “daspo urbano”. I fondi per affrontare il costo di queste misure di sicurezza pubblica ci sono, visto anche l’avanzo di bilancio vantato dal Comune di Forlì. Parliamo di provvedimenti che noi partiti del centrodestra adotteremo comunque il prossimo anno, in caso di vittoria alle elezioni amministrative del 2019".