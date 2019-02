Aggressione ai giornalisti e tensione al derby, da Cesena: "I due sindaci facciano da pacieri"

Il cattivo esempio dato in campo, in occasione del derby di mercoledì sera, venga superato da un atto di conciliazione tra le due società, che rinnovi i buoni rapporti che storicamente legano Forlì e Cesena. Lo indicano il sindaco di Cesena Paolo Lucchi e l'assessore allo Sport Christian Castorri, scrivendo ai loro omologhi di Forlì Davide Drei e Sara Samorì. Scrivono dal Comune di Cesena: “Caro Davide, cara Sara, siamo certi che anche voi sarete rimasti duramente colpiti dagli episodi verificatisi ieri sera allo stadio “Morgagni”, durante e alla fine della partita di calcio tra F.C. Forlì e Cesena F.C.”

Ed ancora: “Quella che avrebbe dovuto essere una grande festa di sport, ma anche l’occasione per onorare i 100 anni del Forlì (che, non a caso, si era dotato di una speciale maglia commemorativa) e per ricordare la memoria di Vittorio Zanetti, già capitano di entrambe le squadre, scomparso di recente, si è trasformata, purtroppo, in una rissa, terminata “in bellezza” con la chiusura al Cesena F.C. della sala stampa dello stadio “Morgagni” e soprattutto con l’aggressione al cronista e all’operatore di Teleromagna, impegnati nel loro lavoro di garantire la telecronaca della partita”.

“Si tratta di episodi, che purtroppo hanno avuto tra i protagonisti anche dirigenti di primo piano della squadra forlivese, che nulla hanno a che fare con lo spirito che le nostre comunità, entrambe Città europee dello sport (Cesena nel 2014, Forlì nel 2018), sanno di esprimere grazie a valori sportivi e solidali fortissimi. È per questo che riteniamo non si possa essere testimoni inermi del clima venutosi a creare, che nulla ha a che fare con noi, con i tifosi delle due società, con le nostre comunità”, continuano Lucchi e Castorri.

Gli episodi sembrano ormai acclarati, con l'ex presidente del Forlì Stefano Fabbri che al rigore all'ultimo minuto ha percorso i pochissimi metri che lo separavano dal giornalista di TeleRomagna Luca Alberto Montanari e, forse nell'atto di volergli strappare le cuffie lo ha colpito in volto durante la telecronaca. Un gesto inqualificabile, anche perché successivamente sarebbe stato spintonato un operatore della stessa tv ultrasettantenne. Gli ultimi minuti della partita sono stati concitati e probabilmente il gesto di Fabbri è anche da addebitarsi ad una telecronaca alquanto “a senso unico”, pur essendo un derby tra due squadre rappresentative di due capoluoghi romagnoli e TeleRomagna una televisione di bacino romagnolo e non solo cesenate. Un gesto che purtroppo ha poi avuto strascichi in campo nei confronti dell'arbitro e nella scelta di chiudere la sala stampa alla squadra ospite.

A offrire la possibilità di chiudere “con stile” la brutta pagina del derby sono appunto gli amministratori cesenati: “Ci piacerebbe convocare quanto prima, assieme a voi, i dirigenti del F.C. Forlì e del Cesena F.C., per prevedere un momento pubblico nel quale chi ha palesato comportamenti indegni della nostra comune cultura sportiva possa scusarsi, garantendo quel rapporto positivo tra le due tifoserie che ci pare indispensabile, anche per rispetto che tutti dobbiamo ai tanti forlivesi che da sempre frequentano l’Orogel Stadium “Dino Manuzzi” per tifare i colori bianconeri di quella che, non a caso, tanti continuano a definire la Nazionale di calcio della Romagna”.