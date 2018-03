Aggressione ai tifosi del Cattolica, nessun ferito. Indagini in mano alla Digos

Nessun ferito, un episodio ancora da ricostruire, e nessuna denuncia da parte dei supporter del Cattolica oggetto dell'incursione dei forlivesi. E' in mano alla Digos della Questura di Forlì, e del suo ufficio specializzato in tifoserie, l'indagine sull'oscuro episodio che si è verificato ,in pochi minuti, mercoledì sera in via Campo di Marte, nei pressi dello stadio, poco prima dell'incontro di Promozione Futball Cava e Giovane Cattolica. Sul posto la polizia ha identificato gli 8 tifosi del Cattolica che hanno descritto l'agguato a freddo, con un lancio di oggetti in cui nessuno, però, è rimasto ferito. Non c'è stato un vero e proprio contatto fisico, ma le prime testimonanze parlavano di un lancio di bottiglie, fumogeni e la presenza anche di mazze.

La partita, come tutte quelle di quella serie, non sono oggetto di controllo dell'ordine pubblico e quindi alle prime chiamate al 112 si sono precipitate sul posto le volanti di polizia e carabinieri in quel momento disponibili. Al loro arrivo, però, gli aggressori (si presume siano forlivesi) si erano già dileguati nel buio delle strade residenziali intorno allo stadio. La Polizia ha raccolto i primi elementi investigativi e gli indizi, ma per ora lo sfondo e i motivi dell'aggressione ai pochi tifosi cattolichini resta un mistero. Gli stessi, una volta espletate le formalità di rito, non sono entrati allo stadio e hanno fatto ritorno a casa, con lo stesso pulmino usato per raggiungere Forlì.

Il tutto sarebbe durato una decina di minuti, con momenti di preoccupazione tra gli automobilisti e passanti che stavano transitando in via Nardini e viale Spazzoli. Con l'arrivo delle luci blu delle forze dell'ordine l'aggressione si è interrotta. Non si è reso necessario l'intervento del 118. Per la cronaca sportiva, la partita si è regolarmente giocata all'antistadio Morgagni e si è conclusa sul punteggio di 1-1.