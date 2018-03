Bull Terrier sfugge al controllo e aggredisce passante col suo cane

Bull Terrier sfugge al controllo del proprietario ed aggredisce un altro cane e il padrone che lo portava a spasso col guinzaglio. E' quanto accaduto nei giorni scorsi alla Cava. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della Volante della Questura di Forlì, il malcapitato, un residente della zona, stava passeggiando col suo amico a quattro zampe, quando improvvisamente è arrivato un Bull Terrier che ha attaccato il suo animale legato al guinzaglio.

Per proteggerlo, anche il padrone ha riportato lesioni, perché dopo avere preso in braccio il suo animale il Bull Terrier ha continuato ad attaccare, fino a quando l’aggredito non è riuscito a rifugiarsi in un esercizio pubblico. Poco dopo è sopraggiunto il padrone dell’animale che lo ha prelevato con la sua auto portandolo via. Gli agenti della volante, intervenuti a richiesta della vittima, hanno svolto alcuni rapidi accertamenti risalendo così all’identificazione del padrone del Bull Terrier, che poi a seguito delle ferite riportate dal giovane forlivese, è stato querelato per lesioni personali colpose.