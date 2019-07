Aggressione nel carcere di Forlì, Morrone: "Dieci agenti di Polizia Penitenziaria in arrivo dopo il 31 luglio"

"Dieci nuove unità di Polizia penitenziaria arriveranno a Forlì dopo il giuramento degli allievi del 175esimo corso, che avverrà il 31 luglio prossimo, in modo da sopperire in parte alla carenza di agenti”. Ne dà notizia il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, commentando l’aggressione ai due agenti da parte di un detenuto avvenuta nel carcere forlivese. Oltre a inviare gli auguri di pronta guarigione agli agenti aggrediti, Morrone ricorda che al Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria è stato istituito un Tavolo tecnico che sta studiando e analizzando gli eventi critici che accadono negli istituti penitenziari per valutare le varie problematiche e trovare soluzioni adeguate.

"Siamo al corrente delle criticità che scontano molte carceri italiane, criticità ereditate dal passato, compresi i tagli scriteriati al personale decisi dai passati governi - conclude Morrone -. L’attuale esecutivo sta cercando di invertire questa tendenza prevedendo numerose nuove assunzioni".