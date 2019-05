Lite per motivi sentimentali nel cuore della notte finisce tra gli spari: un ferito

Sarebbero motivi di natura sentimentale, ma le indagini sotto tutt'ora in corsa, il movente di un'aggressione a colpi d'arma ad aria compressa avvenuta nel cuore della nottata tra venerdì e sabato, intorno alle 2.30, al Ronco. Sul posto, per le indagini del caso, sono intervenuti gli agenti delle Volanti dell'Ufficio Prevenzione Crimine, che hanno raccolto i primi elementi utili ai fini investigativi.

Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, che hanno operato con un'ambulanza e l'auto col medico a bordo, per poi trasportarlo col codice di massima gravità all'ospedale "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano. Non sarebbe in pericolo di vita.

Notizia in fase d'aggiornamento