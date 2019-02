L'insegnante consegna la pagella, genitore l'aggredisce: "Non devi dire a mio figlio di studiare di più"

Si è rivolta al sindacato Uil Scuola Rua di Forlì l'insegnante di una scuola di Forlì che, la scorsa settimana, è stata vittima di una vera e propria aggressione verbale da parte di un genitore, avvenuta al momento della consegna delle pagelle. "Il genitore - raccontano dalla Uil Scuola di Forlì - ha inveito contro la donna, apostrofandola con parole lesive della dignità professionale a avanzando generiche minacce su come avrebbe potuto interessare politici e reti televisive" per fare emergere il fatto all'opinione pubblica. Il genitore protestava, secondo la nota della Uil, "sul metodo di insegnamento e sugli inviti che la maestra faceva al bambino a studiare di più, elementi sui quali invece poteva forse chiedere consigli didattici ed educativi".

L'aggressione è stata così pesante, con l'insegnante offesa nell'intimo dalle parole, che la donna è stata colta da una forte crisi d'ansia ed è dovuta ricorrere anche alle cure del Pronto Soccorso, che le ha diagnosticato una forte crisi emotiva con stato ansioso. "Ora quello che più ci stupisce - dicono ancora dal sindacato - è come mai i responsabili della scuola abbiano assistito ai fatti come spettatori, a fronte del fatto che l'insegnamento è una funzione, e che non sono assolutamente sindacabili dai genitori le valutazioni degli insegnanti, soprattutto quando portati con metodi simili a quello del padre in questione".

"Urla e minacce - dicono dalla UIL - sono diseducative, a prescindere dal merito e chi le subisce è vittima, mentre chi non le contrasta categoricamente è complice. Abbiamo invitato la maestra a sporgere formale denuncia. Abbiamo esposto solo i fatti per tutelare anche la serenità del bambino che deve apprendere ed istruirsi e capire che il rispetto delle scuole e degli insegnanti è un valore importante".