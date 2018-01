Aggredì un addetto alla vigilanza all'iper: clochard finisce nei guai

Non voleva uscire dal centro commerciale "Punta di Ferro", nonostante l'orario di chiusura, aggrendendo un addetto alla sorveglianza che l'aveva invitato ad allontanarsi. Un incensurato 50enne di nazionalità tedesca, in Italia senza fissa dimora, è stato denunciato a piede libero, al termine di un'attività investigativa condotta dai Carabinieri di Ronco, con l'accusa di "lesioni personali". L'episodio risale ai primi giorni di dicembre.

Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell'Arma, la guardia giurata era impegnata in un'attività ispettiva durante le operazioni di chiusura del centro commerciale, quando ha individuato il soggetto, un clochard. Quest'ultimo, invitato ad abbandonare il punto vendita, ha reagito a malo modo, aggredendo il personale in divisa per poi allontanarsi. Allertati i Carabinieri, le prime ricerche dell'aggressore si sono concluse con esito negativo. Ma non l'attività investigativa.

Grazie alla descrizione fornita dal malcapitato, che nell'occasione ha riportato sette giorni di prognosi, e alle immagini di videosorveglianza, i militari sono riusciti a risalire all'individuo. Quest'ultimo era stato identificato poche ore prima dai militari nel centro commerciale. Il 50enne è stato individuato pochi giorni fa dall'Arma di Ronco nel corso di un servizio di controllo del territorio e denunciato quindi a piede libero per "lesioni personali".