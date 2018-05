Prima aggredisce i clienti, poi i Carabinieri: caos in un locale

Caos in un locale sulla spiaggia del ravennate. I Carabinieri della Stazione di Savio hanno arrestato in flagranza per i reati di violenza e resistenza a pubblico ufficiale un operaio 34enne residente nel forlivese, già noto alle forze dell'ordine. I militari sono intervenuti in uno stabilimento balneare di Lido di Classe dove l’uomo, dopo avere ingerito sostanze alcoliche, avrebbe aggredito due clienti del locale, venendo però bloccato dagli addetti alla sicurezza.

Alla vista dei militari l'uomo, allo scopo di sottrarsi al controllo, avrebbe aggredito anche loro con gomitate e spinte, venendo nuovamente bloccato. Nessuno, fortunatamente, ha riportato lesioni. L’arrestato, trascorsa la notte in camera di sicurezza, lunedì pomeriggio è comparso davanti al giudice di Ravenna e, dopo la convalida dell’arresto, ha patteggiato 4 mesi di pena. Per lui verrà chiesto anche il foglio di via dal Comune di Ravenna.