Presa a pugni mentre fa jogging al Parco Urbano, terrore per una 44enne: individuato l'aggressore

Aggredita con schiaffi e pugni al capo e al volto mentre faceva jogging. Terrore sabato mattina per una forlivese di 44 anni. L'episodio si è consumato intorno alle 10.30 lungo i viali del parco urbano "Franco Agosto". L'aggressore si è subito allontanato, mentre la malcapitata ha chiesto l'intervento del 112, venendo soccorsa dai sanitari del 118. La 44enne è stata presa in cura dal personale del "Morgagni-Pierantoni" di Vecchiazzano, che l'hanno dimessa con una prognosi di giorni dieci per diversi traumi.

Contemporaneamente i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì e della stazione di San Martino in Strada hanno iniziato la caccia all'uomo sulla base delle descrizioni fornite dalla donna. L'individuo è stato bloccato mentre a piedi percorreva Corso Garibaldi. Si tratta di un operaio polacco di 36 anni, residente a Forlì.

Nessuna plausibile spiegazione veniva fornita dall’aggressore agli inquirenti sui motivi della violenza. I primi accertamenti svolti hanno escluso ogni conoscenza o pregresso rapporto tra i due e quindi resta inspiegabile il movente dell’insano gesto da parte dell’uomo che non è risultato soffrisse di problematiche sul piano psicologico. La 44enne ha formalizzato denuncia contro il responsabile, che è stato indagato per lesioni personali.