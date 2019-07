Alza troppo il gomito, crea scompiglio in una pizzeria d'asporto e aggredisce il titolare: denunciato

Ha alzato verosimilmente troppo il gomito, già prima di presentarsi nella pizzeria d'asporto, il cliente di un'attività di viale Dell'Appennino, dove ha creato non poco scompiglio. La serata del protagonista in negativo dei fatti, un romeno di 32 anni, residente a Forlì, si conclusa con una denuncia per "lesioni" e "minacce". Erano circa le 22 quando lo straniero si è presentato nel punto vendita ordinando una pizza ed una birra per la consumazione sul posto. Ad un certo punto ha cominciato a pretendere un limone dal titolare, il quale ha risposto di non averlo. Il romeno ha reagito in malomodo, inveendo contro il pizzaiolo.

Dopo aver ordinato una seconda pizza, ha chiesto nuovamente il frutto giallo. Alla nuova risposta negativa, il 32enne ha afferrato la bottiglia di birra che aveva con se e l'ha spaccata sul bancone. Poi si è avventato contro il malcapitato esercente. Con la situazione precipitata è stato chiesto l'intervento della Polizia. Sul posto è intervenuto il personale dell'Ufficio Prevenzione Generale, affiancato dai sanitari del 118.

Il romeno è risultato già noto alle forze dell'ordine per guida in stato d'ebbrezza. Dopo i primi accertamenti è stato portato al pronto soccorso. Lesioni per il pizzaiolo, che martedì mattina si è presentato negli uffici di Corso Garibaldi per formalizzare la denuncia. L'uomo è stato refertato con 20 giorni di prognosi per una costola incrinata ed un mignolo fratturato.