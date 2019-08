"Afferra i bambini e allarma le mamme": paura in centro. La polizia ferma un uomo

“Abbiamo appreso da nostri simpatizzanti e da cittadini, che nella giornata di martedì è stato fermato dalle forze dell’ordine un soggetto autore di diversi tentativi di rapimenti di minori in centro a Forlì. In particolare le nostre fonti, costituite da persone che sono state testimoni diretti di almeno due episodi (uno martedì ed uno la settimana scorsa), ci hanno rappresentato come tale soggetto già da diversi giorni aggredisse giovani madri che passeggiavano in centro storico cercando di strappare loro i bambini dal passeggino o dalle mani. In tutti i casi solo la pronta reazione delle madri, che si sono messe ad urlare – attirando l’attenzione dei passanti - mentre lottavano con il soggetto, ha sempre impedito la realizzazione dei beceri intenti di quest’ultimo, che poi riusciva sempre a fuggire a piedi”: è la segnalazione che viene da Francesco Minutillo, esponente politico di Fratelli d'Italia. Il tutto si sarebbe realizzato in più occasioni a partire quantomeno dalla settimana scorsa nella zona di Corso Garibaldi, in vicinanza di Piazza Saffi, peraltro sempre in pieno giorno.

L'episodio è ora al vaglio della Polizia, una cui volante è riuscita a intervenire proprio martedì. Se va una parte è stato sventata ogni azione, accertamenti e indagini sono in corso per capire le motivazioni e gli scopi di un simile gesto. C'è la possibilità che si tratti dell’azione di uno squilibrato, ma anche quest'aspetto è al vaglio e non è emerso nell'immediatezza che si sia trattata della mera azione di una persona con disagio psichico. Per questo c'è ancora un certo riserbo da parte degli inquirenti.

Minutillo chiede invece più sicurezza in centro: “Dato che si verificava da alcuni giorni, vorremmo poi sapere se la questione è stata posta all’attenzione delle autorità cittadine così da consentire anche un aumento della vigilanza e della predisposizione di idonei mezzi controllo straordinari da parte della Polizia Municipale, il cui distaccamento di corso Diaz era a pochi metri dal teatro degli eventi. Sul punto Fratelli d’Italia presenterà idoneo question time urgente al sindaco ma sarebbe quanto mai opportuno che le forze dell’ordine rassicurino la cittadinanza, estremamente allarmata in quella zona”.