Agli arresti domiciliari fa uso di droghe: si aprono le porte del carcere per un 49enne

Ha violato gli obblighi imposti dal tribunale di sorveglianza. E dagli arresti domiciliari è finito dritto in carcere. I Carabinieri di Castrocaro Terme hanno eseguito mercoledì mattina un'ordinanza di custodia cautelare, arrestando un forlivese di 49 anni, nullafacente e con precedenti per uso di droghe. Gli inquirenti hanno appurato come durante il periodo di detenzione domiciliare continuasse ad assumere stupefacenti ed uscire di casa negli orari non consentiti, anche ubriacandosi. Per il cumulo di infrazioni commesse, non attendosi così alle prescrizioni imposte, si sono così aperte le porte della Rocca di Forlì.