Agriturismo di famiglia saldamente ancorato alla figura del nonno: in suo nome la "cena per la vita"

Quest’anno Amanda, Laura e Tommaso Lippi hanno deciso di ricordare nonno Tommaso in un modo speciale: hanno organizzato, per la serata di venerdì 12 aprile una "cena per la vita”: una cena di beneficenza, il cui ricavato sarà devoluto alla Comunità Socio Educativa “Casa Madonnina del Grappa”. Un punto di ritrovo per le famiglie e i bambini di Galeata, molto caro a nonno Tommaso, tanto che, quando non poteva più muoversi da casa e andare di persona, mandava le nipoti alle “suorine”, come le chiama Amanda con familiarità, per portare qualche dono sotto Natale o Pasqua.

Il nonno Tommaso non c’è più da ormai 4 anni, ma il suo ricordo non si è spento e nemmeno l’abitudine di condividere quello che c’è con le sorelle della Madonnina del Grappa. Per questo, dopo aver ragionato su quale fosse il modo migliore per festeggiare la Pasqua, i tre nipoti hanno coinvolto l’intera famiglia, che gestisce l’Agriturismo Pettola a Galeata, per organizzare una cena di beneficenza. L’agriturismo, in fondo, è nato proprio grazie a nonno Tommaso: “Il terreno su cui sorge era del fratello del nonno, e quando fu messo all’asta al nonno dispiaceva che lo prendesse qualcun altro. Quindi ha insistito con mio babbo Maurizio, che era il primo dei suoi 5 figli, perché fosse lui a comprarlo. E da lì è nato tutto, perché con mia mamma Roberta hanno aperto questo agriturismo. Nessuno di loro aveva mai fatto ristorazione, tantomeno agriturismo: penso siamo stati fra i primi ad aprire qui nella zona” racconta Amanda, orgogliosa.

"Era il 1999, io avevo 13 anni, e sono sempre stata lì. Mia sorella Laura lavora nell’esercito, ma nei fine settimana aiutava sempre; anche Tommaso, che è nato nel 2001, si dà da fare con noi.” Una vera e propria conduzione familiare: “Ovviamente nonno Tommaso e anche la nonna, che purtroppo è mancata prima di lui, nel 2005, ci aiutavano. Ora sono rimasti i nonni materni ad aiutarci: la nonna tirava la sfoglia fino all’anno scorso!”.

La speranza di ricordare nonno Tommaso e di aiutare i bambini dell’Opera Madonnina del Grappa è grande, e i tre fratelli sperano davvero di riuscire a raccogliere una buona somma per farne dono a una realtà che ha ancora un grande valore umano in un paesino come Galeata.