Ai nastri di partenza un corso di riconoscimento sulle erbe spontanea

Il Corso si propone di dare gli strumenti ed avviare all’osservazione ed al riconoscimento delle specie spontanee della

flora italiana in generale, ma con particolare riguardo a quella locale. Si rivolge ad un pubblico interessato e si articola in 5 incontri di due ore ciascuno che si terranno presso il Centro di Educazione Ambientale “La Còcla” , in via Andrelini 59 a Forlì, alle 21. Ogni incontro prevede due momenti: uno di taglio più tecnico-nozionistico ed un secondo di esercitazione pratica oppure di approfondimento tematico.

Il programma

1° - mercoledì 14 marzo alle 21

La flora italiana e romagnola: tecniche di riconoscimento delle piante vascolari e strumenti a disposizione

Descrizione e terminologia per fusto e parti ipogee (F. Semprini)

2° - mercoledì 21 marzo, ore 21

Descrizione e terminologia per le foglie, con esercitazioni (F. Semprini)

Le pinete litoranee tra botanica e storia (S. Montanari)

3° - mercoledì 28 marzo, ore 21

Descrizione e terminologia per fiori, infiorescenze e frutti (F. Semprini)

Forlì e la sua flora: i principali ambienti della città e dei dintorni ... con sorprese inaspettate (M. Sirotti)

4° - mercoledì 4 aprile, 21

L'evoluzione e la classificazione delle piante. Gli strumenti e la letteratura floristica.(F. Semprini)

Le conifere, con esercitazione di determinazione. (M. Milandri)

5° - mercoledì 11 aprile, ore 21

Piante psammofile e alofile: il mondo vegetale fra sabbia e sale (E. Bugni)

Famiglie botaniche maggiori (F.Semprini)

Mercoledì 25 aprile

Uscita di esercitazione pratica con meta e orari da stabilire.