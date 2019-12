Ai Romiti la tradizione prosegue con l’accensione dell’Albero di Natale

Continua al Quartiere Romiti l’impegno sociale. Dopo la consegna dei panettoni ai novantenni e in attesa del Concerto di Natale del 26 dicembre, il Comitato si è attivato per l’accensione dell’Albero di Natale al parco Ernesto Balducci, nel giorno dell'Immacolata. Un'iniziativa quest’anno in continuità con gli anni precedenti che vuol sottolineare in particolare l’amicizia e l’integrazione sociale. Un tema questo di attualità a cui il comitato di quartiere non si sottrae.



L’area verde Ernesto Balducci, riqualificata, con l’inserimento di un campo da calcio, la sistemazione dei giochi per i più piccoli, il rifacimento della staccionata esterna, la presenza giornaliera del Comitato di Quartiere che la mantiene pulita e in ordine ne fanno un sito fruibile a molti giovani di varie provenienze che costituiscono poi il futuro della società cittadina e che giornalmente si recano qui trascorrere dei momenti di svago giocando in particolare a calcio o pallacanestro.



"Tutto questo si traduce in una integrazione di società multiculturale .Una realtà in cui convivono e sono presenti allo stesso tempo varie comunità che hanno origini, abitudini e cultura diverse. Il stare insieme ( per es. con attività sportive ) sono politiche che limitano le disuguaglianze e valorizzano le minoranze. Abbattere pregiudizi e conflitti, promuovere la condivisione con obiettivi comuni è un compito a cui non dobbiamo sottrarsi" si legge in una nota del Comitato di Quartiere Romiti.



"Un Quartiere aperto che vuol realizzare una maggior conoscenza dell’altro nella sua identità e umanità e favorire uno scambio tra culture. E’ con questo sentimento che abbiamo voluto attraverso l’ Albero dell’amicizia, salvato da un vivaio alcuni anni fa e poi seguito con cura, creare una atmosfera natalizia in un clima di amicizia e di integrazione che possa dare un segnale di pace, di fratellanza, di amicizia, di rispetto verso i più deboli, e che ci illumini tutti versi un percorso di vita migliore" si conclude la nota del Comitato.