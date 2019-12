Ai Romiti la ventesima edizione del Concerto di Natale nel segno della solidarietà

A Santo Stefano, come da tradizione, il Villa Romiti ha ospitato il "Concerto di Natale", giunto alla ventesima edizione. Il concerto è stato come ogni anno organizzato da volontari della Comunità Parrocchiale in collaborazione con il quartiere Romiti. Da diversi anni parte del ricavato (offerte libere) viene devoluto a sostegno delle opere missionarie in Venezuela dove don Marcello Vandi è impegnato con altri missionari nella lotta alla poverta’, nel lavoro educativo con i bambini delle Favelas di Carupano. Un'altra parte è destinata ad enti del territorio o della città. Protagonisti artisti di livello Nazionale e Internazionale, ma anche giovani talentuosi all’inizio del loro cammino musicale (giovani cantanti musicisti dell’Istituto Musicale Angelo Masini di Forlì e di altre scuole Musicali del territorio mercuriale).

L’allestimento del Palazzetto è stato realizzato dai volontari con un particolare coinvolgimento dei giovani. Hanno partecipato il soprano Cristiano Scilla, il mezzosoprano Claudia Marchi, il tenore Alessandro Goldoni, la corale "Quadrivium" diretti dal Maestro Paola Del Verme, i Maestri dell'Accademia Malatestiana (pianoforte Pierluigi Di Tella), James Vallicelli, l'Orchestra dell'Istituto Musicale "Masini) diretto dal Maestro Fausto Fiorentini e la Scuola Danza Accademia "Cecchetti Asd" Ravenna, diretta da Michela Bulgarelli.