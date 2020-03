Medici, infermieri e malati messi a dura prova: l'Ausl attiva un servizio di sostegno psicologico

L'Ausl Romagna ha attivato un supporto di sostegno psicologico, in collaborazione con il Programma di Psicologia aziendale, per l'emergenza relativa al coronavirus. Il servizio, del tutto gratuito, è rivolto esclusivamente a operatori sanitari coinvolti nell'assistenza diretta di persone malate; cittadini ammalati in condizione di isolamento domiciliare; e familiari di cittadini in regime di ricovero o di isolamento. I consulti avverranno prevalentemente per telefono o via Skype.

Il servizio è attivo, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 16, contattando i numeri 3392106631 per la provincia di Forlì-Cesena, 3395355892 per la provincia di Ravenna e 3665069159 per il territorio riminese. Attivato inoltre l'indirizzo di posta elettronica psicologia.emergenza@auslromagna.it.

