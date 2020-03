"Diamo un aiuto psicologico alle persone": Parole Diverse apre una linea telefonica

Il centro Parole Diverse ha deciso, in seguito alle ultime ordinanze emesse per fronteggiare la diffusione del Coronavirus, di mettersi a disposizione della popolazione offrendo un servizio di sostegno telefonico. A titolo completamente gratuito, dal lunedì al sabato dalle 15 alle 18 i professionisti saranno disponibili al numero 366/1920358 per sostenere chiunque senta la necessità di un supporto psicologico. Il servizio telefonico è rivolto a tutte le persone in difficoltà, a chiunque senta la necessità di parlare con qualcuno in un momento di solitudine e sconforto causato da questa condizione d’isolamento.

L’equipe di Parole Diverse si occupa di relazione d’aiuto, è composta da psicologi, psicoterapeuti, educatori e counselor che a rotazione, in questo momento difficile per la popolazione, vogliono mettere a disposizione di tutti le proprie professionalità, a titolo gratuito, volendo interpretare la propria natura di ente di promozione sociale. Per qualsiasi aggiornamento o ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.centroparolediverse.org oppure la pagina Facebook Centro Parole Diverse.