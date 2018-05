Al Campus una giornata per esplorare i percorsi verso carriere internazionali

Giovedì l’Aula 1 del Teaching Hub ospiterà l'“International careers”, aperto a tutti gli studenti dell’Alma Mater interessati a intraprendere una carriera internazionale. Organizzato dalla Scuola di Scienze Politiche - vicepresidenza di Forlì, in collaborazione con l’associazione Alumni del Mirees “MAiA” e la rete OpportuniSID, l’evento illustrerà la formazione che i corsi di laurea della Scuola offrono in vista di possibili carriere internazionali e darà la possibilità di conoscere direttamente dai protagonisti le opportunità di lavoro, stage e formazione offerte da Enti, Istituzioni e Aziende che operano a livello internazionale.

Tra gli ospiti, ci saranno ex studenti forlivesi ora professionalmente inseriti in carriere internazionali, nelle istituzioni internazionali, europee e in grandi aziende multinazionali o altri organismi operanti sempre in tale contesto, che racconteranno la loro esperienza, offrendo consigli e indicazioni utili. Nel pomeriggio, i Tavoli Tematici approfondiranno aspetti legati a carriere internazionali particolari, fornendo informazioni su master, specializzazioni, esperienze da coltivare da studenti per indirizzare la preparazione verso una carriera internazionale. L’evento si svolgerà interamente in lingua inglese.