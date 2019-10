Al centro sociale “Primavera” Corso gratuito con la nuova edizione della "Ginnastica per la Mente"

Siamo talmente abituati a prendere una medicina per qualsiasi disturbo, che ci piacerebbe prenderne una anche per mantenere intatta la memoria. Fortunatamente non è necessario. Allenare la mente non è solo un gesto meccanico adatto per mantenere attivo il cervello, ma è anche indispensabile per aumentare la capacità di ragionamento, per allenare la memoria e per stare meglio. Con la Nuova Edizione "Ginnastica per la Mente", il Corso di stimolazione alla memoria attraverso i 5 sensi condotto dalla Dott.ssa Laura De Filippo Psicologa Psicoterapeuta, i partecipanti potranno acquisire diversi processi di memorizzazione, stile di vita per una mente sana, tecniche e strategie per migliorare la memoria, l’attenzione, la palestra della memoria migliora il benessere, la stima di sé e naturalmente le funzioni cognitive. Quindi, ginnastica per la mente si ricomincia, presso il Centro Sociale “Primavera”, di via M. Angeloni, 56 - Ca’Ossi - Forlì, con incontri gratuiti nei lunedì 14, 21, 28 ottobre e lunedì 4 novembre 2019 dalle ore 9.00 alle 10.30. Il corso è a numero chiuso e i posti sono limitati ad un massimo di 15 iscritti, iscrizione obbligatoria entro il 10 ottobre, per la partecipazione è richiesto il tesseramento all'Associazione Anziani Primavera Aps. Per informazioni e iscrizioni: 348 8851484 Adele o 328 6232698 Laura.

Se è vero che bisogna sempre allenare il corpo con sport e attività fisica, è anche vero che bisogna anche allenare la mente! Allenare la mente è molto importante per mantenere attive le attività neurologiche e di conseguenza mantenere attiva l’attività cerebrale. In una intervista a Rita Levi Montalcini, qualche mesa prima del suo Centesimo compleanno, alla domanda "Come sta il suo cervello?" rispose: "Come quando avevo vent’anni! Non avverto alcuna differenza, né nella vitalità né nelle capacità. Domani parto per un congresso medico." e alla seguente "Come ci riesce?" spiegò: "Merito della plasticità neuronale: anche se i neuroni muoiono, quelli che restano si riorganizzano per mantenere le stesse funzioni. Ecco perché è indispensabile stimolarli. Mantieni il tuo cervello vitale, attivo, fallo funzionare e non degenererà mai.". La ginnastica mentale è rivolta a persone, adulte o anziane, che desiderano migliorare le proprie capacità mnesiche e invita ad assumere un corretto approccio al problema cognitivo, ad acquisire uno stile di vita che favorisca la salute mentale, ad allenare quei meccanismi naturali, attraverso i quali funziona “normalmente” il cervello umano.

Si tratta di un servizio utile che, grazie alle proposte del Centro Sociale, la città di Forlì può constatarne l'efficacia e funzionalità rivolta alle persone di una certa età, nonché ai cittadini forlivesi. Il Centro Sociale “Primavera” è una struttura, gestita dai volontari dell'Associazione Anziani Primavera Aps, attiva e dinamica su i diversi fronti sociali che, ad ogni offerta, riscuote attenzione e partecipazione da parte dei soci e cittadini forlivesi. La nostra amministrazione locale può constatarne l'efficacia e la funzionalità rivolta alle persone di una certa età, e non solo, grazie alle varie iniziative socio-culturali, in grado di mostrare come la terza età va ben oltre alla semplice e solita attività dei giochi di carte, tombole e mangiate. Per ulteriori informazioni Centro Sociale “Primavera” Tel. 0543-63169, e-mail caossiprimavera@gmail.com