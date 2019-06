Al Ceub di Bertinoro l'assemblea di bilancio del Centro Studi "Leonardo Melandri"

I soci del Centro Studi "Leonardo Melandri" si ritrovano mercoledì, alle 16, nella Chiesa di San Silvestro del Centro Universitario di Bertinoro per l'annuale assemblea indetta dal presidente del Centro Studi Raffaele Schiavo dedicata all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2018. All'ordine del giorno anche l'aggiornamento sulla programmazione del 2019 e il rinnovo delle cariche sociali. Prima dello svolgimento dell'assemblea sarà possibile visitare l'adiacente Museo Interreligioso sotto la guida del suo direttore e socio Enrico Bertoni.

"Tenere l'assemblea di bilancio nel giorno in cui ricorre l'anniversario della scomparsa del senatore Melandri avvenuta il 6 giugno 2005 - sottolinea Raffaele Schiavo, presidente del Centro Studi - e nei luoghi che lo hanno visto protagonista degli straordinari eventi culturali che lui seguì in prima persona mi pare un modo degno per ricordare questa figura che tanto ha fatto per il progresso e lo sviluppo del nostro territorio". Alle 17, sempre nei locali della Chiesa, si terrà il seminario di presentazione del volume: "Creazione di lavoro nella stagione della quarta rivoluzione industriale" (a cura) di Stefano Zamagni.

Dopo l'apertura dei lavori da parte di Schiavo e del sindaco di Bertinoro nonchè presidente della Provincia di Forlì-Cesena Gabriele Antonio Fratto sono previsti, con il coordinamento di Luca Mazzara presidente del Campus di Forlì, gli interventi di: Carlo Comandini vice presidente di Confindustria Forlì-Cesena, Francesco Marinelli segretario confederale Cisl Forlì-Cesena, Giancarlo Turchi funzionario Confcooperative Forlì-Cesena e Alberto Zambianchi presidente Camera di Commercio della Romagna e della Unione regionale delle Camere di Commercio. Conclusioni da parte del curatore del volume Stefano Zamagni, economista dell'Università di Bologna. Saranno presenti gli autori dei saggi pubblicati nel libro.