Al Ceub il "Rypen": i Rotary per la formazione dei giovani

Il Centro Universitario di Bertinoro ospiterà da venerdì a domenica la quarta edizione del Rypen, il Rotary Youth Program of Enrichment, promosso dal Distretto Rotary 2072 sul tema “Chi è l’uomo che vuole la vita e desidera giorni felici?” Si tratta di un evento dedicato ai giovani fra i 14 e i 18 anni provenienti dai territori di appartenenza dei Club del Distretto (area Emilia-Romagna), con il quale l’associazione intende offrire loro un’occasione di riflessione e approfondimento su alcuni valori umani essenziali per la loro formazione e nello stesso tempo favorire le loro relazioni con coetanei di provenienza diversa. Nello specifico durante il Rypen i circa 30 giovani che parteciperanno avranno la possibilità di confrontarsi su temi come l’omologazione (quale negazione di ogni diversità e promessa di una falsa felicità), la comunità (intesa come luogo dove i giovani possono mettere a frutto i propri talenti), il buio e l’ombra (ambiti dove si forma la coscienza e l’identità) e la bellezza (quale aspetto che educa alla libertà).

Durante la tre giorni bertinorese per i partecipanti è stato preparato un programma che mette al centro dell’educazione le dimensioni dell’esperienza e dell’interattività, oltre a momenti dedicati allo spettacolo, a laboratori, alla riflessione e alla convivialità. Saranno presenti Maurizio Marcialis, governatore del Distretto Rotary 2072, Paolo Pasini, Pdg del medesimo Distretto Rotary, Italo Giorgio Minguzzi, Pdg Distretto 2070, Emilia Guarnieri, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia tra i popoli. Promuovono eventi, spettacoli e laboratori interni al Rypen Paola Sabbatani, Franco Palmieri, Sandro Carriero, Giovanna Conforto, Enrico Bertoni, Nicola Bandini e Andrea Benzoni. È prevista, inoltre, nella giornata di sabato, una visita al Museo Interreligioso di Bertinoro, guidata dal direttore Enrico Bertoni.