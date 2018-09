Al controllo all'iper dà un falso nome e finisce nei guai

Ha dato un falso nome al momento di un controllo dei Carabinieri al centro commerciale "Punta di Ferro". Un 24enne è stato denunciato a piede libero dai militari del Nucleo Radiomobile per "false dichiarazioni sull’identità personale". L'individuo è stato accompagnato al comando di Corso Mazzini per esser identificato attraverso i rilievi dattiloscopici e foto-segnaletici. Gli uomini dell'Arma, impegnati lunedì in un'attività coordinata dal comandante di Compagnia, il maggiore Raffaele Conforti, hanno effettuati 15 controlli agli arrestati sottoposti alla detenzione domiciliare.