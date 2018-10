Al controllo dell'Arma dà un falso nome: denunciato un 26enne

Un 26enne di nazionalità albanese, già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato a piede libero dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Forlì per "false dichiarazioni a pubblico ufficiale sull’identità personale". Il controllo è stato effettuato nella serata di giovedì nei pressi del casello dell'A14: i militari hanno intercettato una "Audi A6" i cui tre occupanti hanno assunto un atteggiamento sospetto.

Uno di questi era senza documenti, fornendo delle generalità. I primi riscontri eseguiti in banca dati non hanno dato alcun esito, motivo per il quale è stato accompagnato negli uffici del comando di corso Mazzini per i successivi accertamenti. Sottoposto a rilievi dattiloscopici è emerso che lo straniero era già censito in banca dati con altre generalità sul conto del quale era anche in atto una misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Teramo per reati connessi agli stupefacenti. Per questo motivo è stato denunciato in stato di libertà per false dichiarazioni a pubblico ufficiale sull’identità personale.