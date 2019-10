Al fianco dei giovani disabili: col Servizio Civile un'esperienza di vita

Ultimi giorni per sposare l'opportunità del Servizio Civile. L'invito è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 28 anni. Ci sono possibilità presso l’associazione Anffas onlus di Forlì. L'impegno beneficerà di un contributo mensile pari a 433,80 € al mese erogato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. I ragazzi andranno ad affiancare educatori professionali che tutti i giorni lavorano per migliorare la qualità della vita dei ragazzi disabili favorendone l’inclusione sociale.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 14del 17 ottobre. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Anffas al numero 0543/27206 oppure allo 0543/31192.