Al Morgagni-Pierantoni una tombola di Natale nel reparto di Riabilitazione Intensiva

Come ogni anno, giovedì, dalle ore 10 alle ore 12, nella sala soggiorno del reparto di Riabilitazione Intensiva, al Padiglione Allende dell'ospedale di Forlì, si terrà la tradizionale tombola di Natale. "E' un momento di aggregazione e divertimento per i pazienti e anche per gli ex pazienti che vengono a trovarci - spiegano gli operatori - evengono invitati anche i familiari. I pazienti non solo partecipano alla tombola, ma vengono coinvolti anche nella preparazione dei pacchi regalo, all'interno della Terapia Occupazionale. I regali vengono offerti da tutti gli operatori del reparto. Ad animare l'evento ci sarà il marito di una ex paziente, che presta servizio di volontariato nei "Clown in corsia" , insieme ad un altro volontario". "E' un modo - proseguono - per far vivere l'atmosfera delle feste natalizie anche a chi è ricoverato da tempo, cosa che spesso accade in un reparto di Riabilitazione Intensiva. "