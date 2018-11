Al parco con marijuana ed un coltello a serramanico: denunciato un 25enne

Un siciliano di 25 anni, residente a Forlì, già noto alle forze dell’ordine, è stato segnalato alla Prefettura per possesso di stupefacenti per uso personale, ed anche denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di "porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere". Durante un controllo svolto dagli agenti della Volante della Questura di Corso Garibaldi in un parco cittadino è stato sorpreso in possesso di mezzo grammo di marijuana ed un coltello a serramanico con lama di 13 centimetri.